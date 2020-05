El "cliente" con el que sueñan los africanos del meme del ataúd

Benjamin Aidoo es uno de los protagonistas del meme más famoso del mundo y fundador de la compañia Nana Otafrija Pallbearing & Waiting Services. Los ghaneses se volvieron virales por sus bailes durante los funerales y el jefe confesó que le gustaría tener a una estrella del fútbol como cliente aunque, dejó claro, que le desea larga vida.

"Les deseo una larga vida a todos, por supuesto, pero si tuviera esa oportunidad, ¡soñaría con llevar a Ronaldinho a su último hogar!", aseguró el hombre de 34 años y fanático del Barcelona y Chelsea, en diálogo con Foot Mercato que luego fue replicado por el sitio Infobae. Y después completó su podio de futbolistas preferidos: "Luego Maradona y finalmente Messi".

El ghanés justificó su respuesta diciendo que "Ronaldinho es un jugador que siempre me ha impresionado. Sería un tributo del bailarín que soy para el bailarín que él era en el campo”. El propio Aidoo, con la fama repentina que adquirió, ya había revelado su pasión por el Culé y la Pulga.

"Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies. Soy aficionado del Barça, me gusta mucho, pero sobre todo soy fan de Messi, es un jugador enorme", había manifestado.