Con desilusión tras la derrota, Pichot se aleja de la política en el rugby

Agustín Pichot tiene decidido alejarse por un tiempo de la arena política del rugby tras perder las elecciones presidenciales de World Rugby, ya que quedó algo desilusionado por la forma en la que se definieron los comicios. Ficha dejará su rol de dirigente tanto en el ente mundial, donde podía seguir siendo miembro como uno de los tres representantes de Argentina en el Consejo. Tampoco seguirá en la Sanzaar ni regresará a la UAR.

Según revela hoy el diario La Nación, el ex capitán de Los Pumas no descarta volver más adelante, sobre todo porque recibió mucho apoyo no sólo de las uniones que lo votaron, sino también de muchas que le dieron su apoyo al reelecto Bill Beaumont.

Las negociaciones en la previa de las elecciones no le gustaron mucho a Pichot. El caso emblemático fue el de Fiji, que presentó un candidato al Comité Ejecutivo y fue tras la postulación de Beaumont a pesar de pertenecer al hemisferio Sur, cuyos principales países se habían alineado detrás de Pichot. También tendría acordado jugar algunos amistosos en el hemisferio Norte en los próximos años. Luego debió bajar la postulación por la acusación de homofobia contra el candidato.

El voto de África, que estuvo en suspenso hasta el final, también fue para Bill Beaumont, y así el continente se ganó un lugar en el Comité Ejecutivo y algunos favores.

Por otra parte Japón, que estaba en conversaciones para entrar al Rugby Championship, le puso sus dos votos al inglés y se especula que lo hizo a cambio de la visita de British & Irish Lions en la gira de 2021, entre otros aportes que habrían surgido del habitual lobby.

Estados Unidos y Canadá, de cuyos cuatro votos en total (uno de cada uno y dos de Norteamérica) tres habrían sido para el inglés, recibirán una visita del seleccionado de Inglaterra.

"Con el correr de los días van a ir saltando más cosas", dijo desde la UAR una fuente consultada por La Nación. Aunque negociar es parte natural de la esfera política de todos los ámbitos, para Pichot hubo situaciones que fueron poco transparentes. Por ejemplo, las uniones de Alemania y Portugal protestaron por no haber sido consultadas por Europa Rugby a la hora de emitir sus dos votos, que fueron para el ganador.

El alejamiento de Pichot se oficializará en los próximos días. Su salida implica una pérdida importante para el rugby argentino en términos de peso político en World Rugby, ya que además al dejar su banca de vicepresidente la Argentina se queda sin representantes en el Comité Ejecutivo. Ahora la UAR debe definir quién lo reemplazará en el Consejo, en el que ya están su presidente, Marcelo Rodríguez, y la gerente general, Sol Iglesias.

De Sanzaar también tiene decidido alejarse, aunque permanecerá hasta que se defina cómo se jugará el Rugby Championship, en suspenso por la pandemia de coronavirus.