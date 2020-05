El consejo de Pablo Aimar para los pibes de la cantera de River

River Plate ha organizado un ciclo de charlas que brindan ex jugadores del club para los pibes de inferiores, mientras cumplen la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus, y el último en participar fue Pablo Aimar, actual DT de la Selección argentina Sub 17, quien les dejó un consejo particular asociado a su gusto por el buen juego.

"Disfruten de jugar, sean conscientes del lugar que ocupan. Sigan el estilo de River, tengan la pelota en los pies y disfruten del juego, aprendan día a día", les dijo el Payasito a los juveniles del Millonario, según replicó el diario deportivo Olé.

A su vez, les habló directamente a los enganches, desde Reserva a Novena, por su experiencia en el puesto. Sobre la evolución del fútbol y los cambios en las distintas posiciones, el cordobés hizo hincapié en que "el que tiene talento se acostumbra" a jugar de diversas formas, pero "lo principal son las cualidades naturales de cada uno".

Entre 1996 y 2000, Aimar disputó 112 partidos y convirtió 30 goles para River Plate, que lo vendió por 24 millones de euros a Valencia. Después, retornó fugazmente desde el Johor malayo en 2015 para disputar dos encuentros más en la era de Marcelo Gallardo, aunque no pudo ponerse a punto desde lo físico y decidió irse.

River impulsó el ciclo Volver a los orígenes para que jugadores consagrados y frutos del club transmitan sus experiencias a los más chicos. Andrés D'Alessandro, Gonzalo Higuaín, Javier Saviolay Germán Pezzella fueron de los primeros en formar parte. Los próximos, este viernes 1º de mayo, serán Fernando Cavenaghi (solo para infantiles) y Roberto Pereyra. La próxima semana, a su vez, se comunicarán Radamel Falcao García y Mateo Musacchio.