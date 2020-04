Un club de la Superliga le pedirá ayuda al Estado para pagar sueldos

Nicolás Russo, presidente de Lanús, reveló que la institución solicitará unirse al Programa de Recuperación Productiva (REPRO), un crédito por el que el Estado Nacional colaborará con entidades de más de 100 empleados para sostener el pago de sueldos en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus.

"Vamos a pedir asistencia al Ministerio de Trabajo porque el club está en crisis. No pasa por una piolada, es algo de sentido común. Sería para todos los trabajadores, no para los futbolistas", manifestó el dirigente en diálogo con 'Cómo te va' (AM 1030).

Y explicó: "Tenemos trabajando a 260 personas en el proyecto educativo. Si no cobramos las cuotas, no podemos hacer frente a los sueldos. Le pedimos a los socios que nos ayuden, pero sabemos que lo van a poder hacer sólo algunos y no va a servir para nada".

Nicolás Russo.

En tanto, el presidente del "Granate" añadió: "A los jugadores dejémoslos de lado porque con los derechos de televisión, alcanza. Vamos a tratar, pero lo veo cada vez más difícil". Además, pidió: "Necesitamos que el decreto 1212 vuelva como antes (con una menor cuota de retenciones por parte de AFIP), sino va a ser imposible hacerle frente a todos los sueldos".