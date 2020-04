El torneo de FIFA 20 de futbolistas y con el Tomba, por la tele

La señal de cable TNT Sports estrenará mañana, a las 18, un torneo de FIFA 20 jugado por futbolistas profesionales de los equipos de primera división del torneo argentino.



La E-Superliga Challenge encaja con el lema de la emisora “en TNT Sports nos quedamos en casa” pero no abandona la pasión futbolera argentina.



Con relatos de Yiyo Garcilazo y comentarios de Mariano Colombo, el especial de media hora de duración ofrece un compacto de diversos partidos de FIFA 20 que disputaron recientemente jugadores de Primera División.



En algunos se utilizaron los planteles actuales de cada club, en tanto que otros partidos se disputaron en formato Ultimate Team, donde los usuarios pueden armar el “equipo de sus sueños”, incluyendo a las máximas estrellas del fútbol internacional



La nómina de partidos y jugadores es la que sigue:



Adolfo Gaich (San Lorenzo) vs. Nicolás Cordero (Huracán)



Mauricio Martínez (Racing) vs. Domingo Blanco (Independiente)



Nicolás Tripichio (Defensa y Justicia) vs. Lucas Necul (Arsenal)



Gabriel Esparza (Colón) vs. Gastón Comas (Unión)



Antonio Napolitano (Gimnasia y Esgrima LP) vs. Luciano Pizarro (Godoy Cruz)





Fernando Evangelista (Aldosivi) vs. Juan Franzoni (Patronato)



Nicolás Laméndola (Atlético Tucumán) vs. Agustín Allione (Central Córdoba).