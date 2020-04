Sadio Mané, dispuesto a renunciar al título por el coronavirus

Sadio Mané, delantero senegalés del Liverpool de Inglaterra, expresó hoy que no vería mal si su equipo no es proclamado campeón de la Liga inglesa en caso que no se reanude esta temporada debido a la pandemia del coronavirus.

"Quiero ganar los partidos y quiero levantar el trofeo, eso es lo que me encantaría, pero con esta situación, entendería pase lo que pase", declaró el atacante en diálogo con el medio 'talkSPORT, consignó la agencia DPA.

Los 'diablos rojos' estaban en la cima del torneo con 82 unidades antes del parate, con una ventaja de 25 puntos sobre su escolta Manchester City (57), de los argentinos Sergio Agüero y Nicolás Otamendi.

"Ha sido difícil para el Liverpool, pero lo ha sido aún más para millones de personas de todo el mundo", continuó el jugador de origen africano. "Quiero ganarlo este año, pero si no es el caso, forma parte de la vida. Espero que lo ganemos el año que viene", concluyó Sadio Mané.