¿Quién se animó a dejar afuera a Cristiano Ronaldo del 11 ideal del Manchester United?

Ryan Giggs, actual seleccionador de Gales y leyenda del Manchester United, escogió el mejor once de compañeros con los que jugó en el conjunto de Old Trafford a lo largo de 24 años y, entre todos los que le acompañaron en el vestuario, no ve capaz a Cristiano Ronaldo de entrar en su equipo titular.

El once elegido por el extremo galés es el compuesto por Peter Schmeichel en la portería, una defensa con Gary Neville, Rio Ferdinand, Mikael Silvestre y Denis Irwin, tres en el medio con Roy Keane como pivote, Nicky Butt y Paul Scholes como volantes y otros tres arriba, David Beckham, Wayne Rooney y Ole Gunnar Solskjaer.

Cristiano Ronaldo y el galés coincidieron en el conjunto entrenado por Sir Alex Ferguson desde 2003, cuando el portugués llegó desde el Sporting, hasta 2009, cuando se marchó al Real Madrid. Juntos ganaron una Champions, un Mundial de Clubes, tres Premier League, una FA Cup, dos Carling Cup y tres Community Shield. El extremo llegó a ser Balón de Oro mientras estaba en Manchester, pero Giggs no lo consideró para su once.

Su relación durante la etapa en la que coincidieron en Manchester no debió ser la más fluida según reconoció el propio Cristiano Ronaldo. "En el Manchester ganamos la Champions y yo no hablaba con Scholes, Giggs o Ferdinand, más allá del 'Buenos días'. Y sin embargo teníamos un equipo estupendo", aseguró en 2016 en la previa del un Roma-Real Madrid preguntado por su relación personal con Karim Benzema y Gareth Bale en comparación con la que tenían Messi, Neymar y Suárez, compañeros en Barcelona en aquel momento.