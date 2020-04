La tajante decisión de Boca sobre la reducción de los sueldos del plantel

Boca Juniors mantendrá el valor de los sueldos del plantel profesional con algunas variantes que le permitan prorrogar los pagos de los contratos más altos, pero la idea central es que no haya un marcado ajuste salarial.

El 10 de abril es el plazo para el pago de los sueldos de marzo del plantel de Boca, y todo indica que la mayoría de los haberes serán depositados como estaba estipulado de antemano, antes del parate del fútbol por la pandemia y la crisis global del coronavirus.

"No estoy de acuerdo con bajarle el sueldo a los jugadores. Si bien esto es algo que nadie lo previó, nosotros a lo sumo estiraremos los pagos y buscaremos refinanciar sobre lo que no tenemos, pero no hablamos de bajar sueldos de ninguna manera", sostuvo al respecto hace unos días el presidente Jorge Ameal.

#YoMeQuedoEnCasa | Conocé la intimidad de los jugadores y jugadoras en sus días en cuarentena. Podés hacer lo que más te guste, pero en casa. pic.twitter.com/mXb5qLWo29 — Boca Jrs. Oficial (desde uD83CuDFE1) (@BocaJrsOficial) April 7, 2020

Con respecto a los ingresos en el fútbol cabe recordar que la TV aseguró el pago de las próximas dos cuotas del contrato de la Superliga, mientras que la Conmebol adelantó dinero por la participación en la Copa Libertadores. A eso habría que agregarle que Boca negocia con el nuevo sponsor que fabrica la camiseta (la marca Adidas) un premio especial por haber ganado la Superliga.

Otro punto importante en lo económico es el pago de la cuota social y de los abonos, que en el presupuesto del club suman casi el 80 por ciento de los ingresos. Hasta el momento, se renovó el 70 por ciento de los abonos que vencían en marzo y también el 70 por ciento de los socios paga a través del débito automático.