Fue promesa en Boca, se fue conflictivamente y se muere por volver

En 2005, con apenas 17 años, Oscar Trejo hizo su debut en la Primera de Boca Juniors y aparecía como la gran promesa Xeneize. Ese día marcó un gol en el triunfo por 3 a 1 ante Almagro pero ya llamaba la atención con sus actuaciones en inferiores y su nombre comenzaba a sonar fuerte, sin embargo a principios de 2007 se fue abruptamente y jamás explotó como se esperaba, ya que hasta lo comparaban con Carlos Tevez.

Hoy, 13 años después de haberse ido de Boca de manera conflictiva para aterrizar en Mallorca, reconoció que se arrepiente de aquella decisión y declaró que le encantaría volver, asegurando que si lo llama Riquelme le diría "diez veces sí antes de que termine la frase".

"Me arrepiento de cómo me fui. Estuve mal aconsejado en ese momento, hubo una persona que me decía que no tendría oportunidades y que si le firmaba un poder me traería a España. Con sólo 17 años tuve que tomar una decisión de vida tremenda. Le dije a mi vieja que me parecía que me estaba equivocando, pero era tarde. Esa persona no cumplió nada de lo que me dijo", confesó en declaraciones al programa Fútbol sin manchas.

A Trejo se le termina en junio su contrato en Rayo Vallecano.

"Todavía no he decidido qué voy a hacer, pero si me llama Riquelme y me dice que si quiero volver ni lo pienso. Le digo diez veces sí antes de que termine la frase. Es algo que me encantaría", añadió.

Luego relató que "tras mi marcha solo he pisado una vez la cancha de Boca. Estuve en la tribuna y sentí mucha nostalgia. Por pisar el vestuario se me remueve todo. Me volvería loco. Si pudiera volver atrás haría lo que pienso y no escucharía a gente de fuera".

Trejo había jugado sólo un partido en Boca, en 2005, y a fines de 2006 comenzó el conflicto con el club cuando fue a probarse a Sevilla. El Xeneize intentó retenerlo ofreciéndole un contrato nuevo, pero no pudo. "Se comentó que se había ido de vacaciones a Santiago y después nos enteramos que se estaba probando en España. Europa no puede robarse nuestro talento", se quejaba Mauricio Macri, presidente del club en aquellos días.

Su representante en aquel enteonces, Mariano Franco, comentó: "Oscar jugó varios torneos internacionales juveniles y en Europa lo valoran. Hay varios equipos interesados, que ya hicieron ofertas". Y Trejo terminó recalando en Mallorca.

Por ser menor de edad y amparándose en el cambio de residencia, se quedó en España, pero Boca y la AFA presentaron una queja ante la FIFA con el argumento de que el jugador ya había cobrado por integrar el plantel que ganó la Recopa 2006. Ante el litigio, quedó inhabilitado.

Después de varias idas y venidas, la FIFA falló en favor del conjunto español y puso fina la novela.