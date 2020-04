El deporte de luto por la muerte de un pibe que jugaba futsal

View this post on Instagram

Con un profundo y triste dolor comunicamos que Dylan Montero, jugador de la 3ra divisiu00f3n de nuestro club falleciu00f3 esta tarde producto de una enfermedad con la que venu00eda luchando. En este momento du00f3nde las palabras sobran le enviamos un fuerte abrazo a su familia y allegados, que descanses en paz Dylan.