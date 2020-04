Desgarrador relato: "Ver morir gente al lado tuyo es pavoroso"

Rubén Ciraolo, ex jugador de Newell’s y recientemente contagiado de coronavirus en España, narró esta tarde que “ver morir gente al lado tuyo es pavoroso”, mientras estuvo internado casi tres semanas, a causa del COVID-19.



“Ver morir a la gente al lado tuyo es pavoroso. Al principio, no me daba cuenta de la situación. Luego tomas nota que el tema de contagio es una lotería; te puede tocar como no”, expresó el también ex futbolista de Valencia, hoy con 58 años.



Ciraolo está desempeñándose como comentarista deportivo en el programa radial ‘Minuto y marcador’ de Gestiona Radio Valencia, donde reside desde que se retiró como futbolista.



El rosarino reveló que se contagió el virus, a partir del contacto que tomó con un periodista que presenció en vivo el encuentro de la Liga de Campeones de Europa entre Atalanta (4) y Valencia (1), jugado en el estadio San Siro de Milán, el pasado 19 de febrero.



Ese encuentro fue considerado por especialistas de la OMS (Organización Mundial de Salud) como una suerte de “bomba biológica” para la expansión de la pandemia en el continente europeo.



“Yo me contagié por un apretón de manos y un abrazo con un colega que viajó a Milano” reveló Ciraolo, quien estuvo internado desde principios de marzo, inclusive en una sala de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos).



El ex mediocampista de la entidad del Parque de la Independencia contó, también, que presentó “síntomas de fiebre y mucha pérdida de peso, casi 10 kilos”, lo que derivó en su traslado a un centro asistencial de Valencia.

Ciraolo en la Lepra rosarina.





“Lo que sigue cuando estás internado no se lo deseo a nadie: ves solamente enfermeros y médicos; porque no podes ver a nadie de tu familia”, describió en una nota concedida a ‘Closs Continental’ (AM 590 Radio Continental).



Luego de pasar unos días en terapia intensiva, Ciraolo pasó tres jornadas más en el sanatorio, sin síntomas, y fue derivado a seguir la cuarentena en su domicilio, en un cuarto aparte de su mujer e hija.



“Estoy aislado cumpliendo la cuarentena. Debe terminar este miércoles”, dijo el otrora jugador que supo compartir cancha con Gerardo ‘Tata’ Martino, Juan Manuel Llop y Norberto Scoponi, a fines de los 80.



Para el final, Ciraolo dejó una recomendación para el ciudadano argentino que transita por este período de aislamiento social preventivo y obligatorio, decretado por el Gobierno el pasado 20 de marzo.



“Ojalá se aburran de ver televisión, películas y series en casa, junto a sus seres queridos. No salgan porque este virus es muy peligroso. Y si lo hacen háganlo protegidos con mascarillas o barbijos. Y hasta con anteojos”, apuntó.