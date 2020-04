Un mundialista le ganó la batalla al coronavirus

View this post on Instagram

Ne gu00fczel bir gu00fcn Allahu0131m sana u015fu00fcku00fcrler olsun..11 gu00fcnlu00fck zorlu su00fcreu00e7ten sonra eu015fim taburcu olduud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffbud83dude4fud83cudffb Sen dualaru0131 kabul edensin, sen bizleri gu00f6ren,bilen koruyansu0131n.. u00c7ok sevinmem gerekse de heru015feyi yaru0131m yau015fu0131yorum aslu0131nda.. u00c7u00fcnku00fc o kadar u00e7ok u015fifa bekleyen hasta var ki u015fu an hastanelerde.. Dostlar, onlaru0131n babalaru0131, anneleri ,sevdikleri , yaku0131nlaru0131 hepsine sen bu gu00fczel gu00fcnu00fc yau015fat Allahu0131m..Evlerine, sevdiklerine kavuu015ftur.. You011fun baku0131mda hayatta kalma mu00fccadelesi verenlere dualaru0131m devam edecek.. Tesekku00fcrlerime gelince ; bu zorlu su00fcreu00e7te yanu0131mu0131zda olan bau015fta devlet bu00fcyu00fcklerim,TFFyu00f6neticilerim,bau015fkanu0131m Ali u015een,bau015fkanu0131m Ali Kou00e7, sevgili bu00fcyu00fcu011fu00fcm Mehmet Ali Aydu0131nlar, olmazsa olmaz u00e7ok deu011ferli abilerim Ru0131dvan Dilmen, Ou011fuz u00c7etin, Mustafa Semiz, canu0131m u00d6zlem Cankurtaran, kardeu015fim Dilek Avu015far her an her saniye yanu0131mu0131zda olduu011funuzu bilmek u00e7ok u00f6nemliydi eksik olmayu0131n, sau011folun varolun.. Ku0131ymetli dostlaru0131mu0131z, canu0131m ailem,yaku0131nlaru0131mu0131z,sevenlerimiz,sizler Allah herkesten razu0131 olsun iyi ki varsu0131nu0131z hayatta heru015fey gu00fczel gu00f6nlu00fcnu00fczu00fcn istediu011fi gibi olsun. Kavacu0131k Medistate hastenesinde bau015flayu0131p Maslak Acu0131bademu2019de devam eden tedavimiz boyunca gece gu00fcndu00fcz ellerinden geleni yapan bizi iyileu015ftiren doktor, hemu015fire ve diu011fer sau011flu0131k personeline ne yazsam az.. Allahu0131m sizleri korusun.. Tesekku00fcrler Mu00fccahit hoca, tesekku00fcrler Serap hoca, tesekku00fcrler Gu00fclcihan hoca.. Tedavi u015fekline gelince; TC Saglu0131k Bakanlu0131u011fu0131nca uygulanan bir tedavi protokolu var.Bu tu00fcm hastanelerde kiu015finin hastalu0131k seviyesine gu00f6re aynu0131.Farklu0131 ilau00e7 veya tedavi u015fekli yok .Vu00fccudun gu00fccu00fc devreye giriyor orada.Viru00fcs mu00fc gu00fcu00e7lu00fc sizin vu00fccudunuz mu ? Savau015f bau015flu0131yor.Bu sebeple zararlu0131 alu0131u015fkanlu0131klaru0131nu0131zu0131 bu0131raku0131n bir an u00f6nce u015fu yau015fananlar vesile olsun.Sau011flu0131u011fu0131nu0131zu0131n ve hayatu0131mu0131zu0131n ku0131ymetini bilin.. SEVGu0130YLE KALIN ,SAu011eOLUN...