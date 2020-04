Bomba: el sueño posible del Inter se llama Lionel Messi

Massimo Moratti, expresidente del Inter de Milán, consideró este lunes que un fichaje del argentino Lionel Messi por el cuadro milanés "no es un sueño prohibido" y previó "cosas raras" en el fútbol cuando termine la pandemia del coronavirus.



"Yo creo que Messi no es un sueño prohibido para el Inter en este momento. Tampoco lo era antes de esta tragedia (la pandemia). Pienso que Messi, al que le expira el contrato, merecería un esfuerzo por parte de la sociedad para intentar ficharle", dijo Moratti en una entrevista a la emisora nacional italiana "Radio Rai".



"No sé si la situación del coronavirus cambie para bien o para mal la posibilidad de alcanzar este objetivo. Ahora ha cambiado todo, hay que entender cómo cambiará el fútbol", prosiguió.



El exdueño del club milanés fue preguntado sobre la eventualidad de que Messi pueda recalar en el Inter después de que varios diarios deportivos italianos destacaran el bajón del valor de los jugadores tras la crisis económica provocada por el coronavirus.



"Tampoco hay que ser demasiado oportunistas, existe el riego de que los que tiene poder económico puedan aprovechar de la crisis. A este nivel hay posibilidad de ver cosas raras al final de esta temporada", dijo Moratti.