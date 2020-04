Tras la final de Madrid, el deseo de Benedetto que alegra a todo Boca

Darío Benedetto habló este sábado de su carrera, desde Francia en diálogo con PH, el programa de Telefé. Al delantero de Olympique de Marsella le hizo un par de preguntas Nicolás Vázquez, actor fanático de River, quien no dudó en consultarle lo que significó para él jugando en Boca perder la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid.

"Como jugador de fútbol obviamente fue muy fuerte, no recuerdo bien otro momento feo, salvo cuando me lesioné, pero obviamente fue un golpe duirísimo como jugador, porque es el rival eterno de toda la vida, el clásico, y ninguna cosa se puede comparar con un Boca-River. Dolió muchísimo pero somos profesionales y automáticamente hay que dar vuelta la página para lo que sigue. Si no, te cuesta todo el doble. Terminamos de perder esa final y a los tres meses jugamos una final de Supercopa y por suerte pudimos salir campeones, y eso para un jugador es una alegría enorme después de haber perdido. Pero tenemos que saber sobrellevar ese tipo de situaciones", advirtió.

Enseguida, el atacante reiteró con fuertes palabras su deseo de retornar al Xeneize: "Es lo que más deseo en la vida, obviamente pueden pasar un montón de cosas".

Por su parte, Nico Vázquez cerró su intervención elogiándolo y consultándole si su sueño es volver a la Selección Argentina. "Cuando empezás a ser jugador de fútbol, lo primero que querés hacer es debutar en Primera, después mantenerte, jugar en el equipo del que sos hincha, y el sueño de todo jugador es ese, jugar un Mundial, agradezco a la vida haber podido estar en unas Eliminatorias. Pasó después lo de la rodilla, que fue en mi carrera el golpe más duro que podía recibir. Era tenido en cuenta por (Jorge) Sampaoli y (Sebastián) Beccacece, estaba dentro de los posibles, que éramos pocos. Me pasa un mes o dos meses antes lo de la rodilla, empecé a llorar porque estaba en mi mejor momento y me pasó esto. Dimos vuelta la página y enseguida empecé a pensar en la recuperación", recordó.

