"Pensé que moría", la desgarradora confesión de un dirigente español

El empresario navarro Luis Oliver estuvo 10 días ingresado por Coronavirus, cuando recibió el alta lloró de alegría por abandonar el hospital y de tristeza por dejar con oxígeno al médico que le salvó la vida. Asegura que es lo peor que le pasó en la vida y que vio la muerte de cerca. Ahora, ya en su casa, se pone al día de todo lo sucedido en el mundo del fútbol en general, y de 'su' Extremadura, en particular, mientras que va contestando los mensajes recibidos. Nunca pensó que tanta gente estuviese pendiente de él y da las gracias a todos por su preocupación y las muestras de cariño y ánimo recibidas, exlica en una entrevista Marca de España.

Luis Oliver ¿cómo se encuentra?

Respuesta: Físicamente un poco apalizado, pero muy feliz psicológicamente de estar en casa. Han sido días muy difíciles y complicados. Ahora en casa a seguir cuidándonos y, sobre todo, a no salir del domicilio.

¿Cómo pasó los 10 días en el hospital?

Mal. Es tremendamente duro. Lo peor que me ha pasado. Psicológica y humanamente es de una crueldad terrible: Diez dìas incomunicado, no puedes ver a nadie de los tuyos; observar a los médicos trabajando duramente y de forma desbordada, ver como la gente perdía la vida y el dolor que ello causaba en el personal sanitario... son imágenes y vivencias que nunca olvidaré.

¿Pensó que su vida acababa?

Viernes, sábado y domingo fueron tres días que pensé que me moría. Fue terrible. Con el protocolo del Coronavirus se pasa fatal. Gracias a Dios que mi cuerpo es fuerte por el deporte y la alimentación y lo pude superar.

¿Reaccionó bien al protocolo?

Al quinto día noté la mejoría y la fiebre empezó a bajar y a no tener los picos de 40 grados.

¿Cómo pasó las noches sin dormir?

Fueron 10 noches de soledad. ¡Qué largas se te hacen en un hospital! Ves que el ser humano es muy frágil. Es una enfermedad que te mata física, pero sobre todo, psicológicamente. ¡Cuidado con los abuelos! ya que es complicado que superen esto.

¿Veía la tele?

No quería ver nada de noticias. Eso sí, me ví todos lo documentales de La2. Sé todo sobre animales. si me presento a un concurso, lo gano. Es lo único que veía.

¿Tanto le afectó el Coronavirus?

Este bicho llega 'avisando': de 40 de fiebre pasas a no tener nada, dolor de pecho y cansancio. Y,sobre todo, por las noche te ataca. Su gravedad es extrema. Tienes 40 de noche y de madrugada. Yo llamaba al doctor Ángel Martín y al del Extremadura y me iban diciendo y animando. Los médicos del hospital no dan a basto, están desbordados.

¿Su primer test -de los defectuosos- dio negativo?

Si, pero el médico de urgencias, el doctor Viñuales, me miró, me ingresó y me aplicó el protocolo del Coronavirus, a pesar de dar negativo. La rapidez es vital.

¿Un exfutbolista y medico, Juan Manuel Viñuales, le salvó la vida?

Si, Viñuales me salvó la vida, y cuando me dieron en alta no me pude despedir de él, estaba contagiado y con respiración asistida. Eso me partido el alma y no pude contener las lágrimas.

Usted recorre unos 10 kilómetros diarios por El Retiro ¿El deporte ayuda?

De mi cama al baño haría menos de 2 metros y me parecían insalvables, El bicho se come todas las defensas.Es una animalada de virus. Te deja K.O.

¿Han pasado algunos días y le veo aún afectado?

Emocionalmente es de lo más duro que he vivido. Y fijaté que soy fuerte de mente, pero...

¿Esto es peor que cuando le dio el infarto?

Sin duda, en ese momento había orden sanitaria, ahora los hospitales están desbordados, es un caos.

A los 40 el infarto le cambió su vida ¿Y el COVID-19?

Tras el infarto empecé a comer sano y hacer deporte, con el bicho me cuidaré aún más. Me di cuenta que el ser humano utiliza muy poco la palabra perdón. Te vuelves más humano, más sentimental, valoras un montón de cosas y los pequeños detalles, que casi no les das importancia.

¿A que le daba más vueltas en su cabeza?

Piensas en la muerte, no puedes dormir. Me acordaba de mi familia, amigos...Todo es soledad y ello es duro. Pensaba que si me moría no tenía una mano a la que agarrarme, no iba a recibir ni un abrazo, ni un beso de los míos, que nadie me iba a cerrar los ojos... Encima, por protocolo, me iban a incinerar. Y yo quiero morir rodeado de mi familia y que me entierren en el panteón de mi pueblo, con los míos.

Además de la familia y amigos ¿pensaba en el fútbol y en lo enemigos?

Pues sí, tienes todo el tiempo del mundo para pensar en todo, Y, por supuesto, también pensé en mis enemigos, en perdonarles. Allí, solo, te sale toda la humanidad que llevas dentro. Hay que aprovechar la vida, que es muy corta y tenemos que mejorar más nuestro lado más humano.

¿Se asustó por algo o de algo?

Cuando ví a un médico con una bolsa de basura me acojoné. Me dije: "Luis, qué mal estamos! Si está defendiendo tu vida con una bolsa, que me meterán en el gotero. Velos te acojona. No tienen medios y trabajan al mil por mil, sin miedo y en condiciones extremas. Mi agradecimiento a todos ayer, hoy y siempre

¿Lloró mucho?

Cuando me dieron el alta, de felicidad, y de tristeza cuando me dijeron que el doctor Viñuales, el que me salvó, le dejaba ingresado.

Cuando llegó a su casa ¿qué sintió?

Felicidad. Me duché, cené como un animal (allí perdí 5 kilos) y me tomé una pastilla para dormir y descansar. Ahora, sólo hago dormir, descansar y comer mucho. Hay que recuperar defensas para superar al bicho.

¿Y cómo lleva ver, pero no abrazar a los suyos?

Bien, después de lo pasado. Estoy en mi casa aislado, siguiendo el protocolo y con los periódicos, radio, tele, libros y móvil voy pasando las horas.

Por cierto ¿qué mensaje le hizo más ilusión por no esperarlo?

Todas las muestras de cariño recibidas son numerosas. Dedico al día 3 horas para contestar los wappsap y no he contestado ni a un 10%. No me esperaba el de Jesús León, me sorprendió que mi 'máximo enemigo' me escribiese y se lo agradezco, ya que aparcó nuestras disputas y se interesó por mi salud, y ello es de agradecer.

¿Igual con ese mensaje se olvidan de su 'guerra'?

Pues igual es el momento de hablar, de sentarse y mirar las cosas bajo otro prisma. Cuando ves la muerte, cambian muchas cosas en tu vida.

¿Qué importante para la vida son los médicos, enfermeros, celadores, limpiadores...?

Siempre valoré mucho al estamento médico sanitario, pero trabajar en las condiciones tan extremas como lo hacen te hace valorarlos aún más. Se juegan su vida por nosotros. En una sociedad, con tanto egoísmo, es difícil ver esa entrega de los sanitarios. Los aplausos de las 8 tendrían que durar los 365 días del año y por lo siglos de los siglos.

A esos héroes anónimos ¿Les deberían de subir el suelo y poner una cláusula muy alta para que todos se queden en España?

Por supuesto,lo firmo y rubrico todas las veces que haga falta y la cláusula tendría que ser bestial. Insuperable. Impagable. Salvan vidas y eso no hay dinero en el mundo que lo pague. Iré a verles para darles las gracias personalmente.

Volviendo al fútbol ¿Cree que se reiniciará la Liga?

Yo creo que no. Es mi opinión, igual como estoy aún con el síndrome de haber estado en la zona cero soy más pesimista, pero yo creo que no se va a reanudar. Comprendo, que hay tantos intereses económicos, que todos quieren que se juegue, pero... De todas formas si se reanuda la competición, que sea poniendo todos los medios y las precauciones del mundo, poner a los deportistas como en una urna de cristal, ya que si se juega y hay algún positivo ello sería negativo para todos. No hay que olvidar que el fútbol es un deporte de contacto.

¿Cómo ve al Extremadura?

El año pasado en estas fechas estábamos a cinco puntos de la salvación y nos sobraron, al final, ocho. Ahora estamos a cuatro. Confío en el míster y en la plantilla y uno ya está acostumbrado a los 'sprines' finales. Soy el máximo responsable de la parcela deportiva y el equipo perdió 7 partidos seguidos y yo les daba mi apoyo. Nos faltaba gol y con el fichaje de Alegría, el mejor delantero de la categoría, ya lo tenemos.

Durante tu hospitalización hubo cambio de presidente al volver Manuel Franganillo

Esperemos que no haya ningún cambio más por el bien del Extremadura, que es lo que más nos importa y está por encima de todo y de todos. No habrá ningún problema. Yo le tiendo la mano a Manuel y nuestro apoyo hacia el presidente es incondicional.

¿Qué mensaje lanzas a la sociedad?

Que confiemos mucho en nuestros sanitarios y que de esto se saldrá más fuertes y más humanos. Cada día hay más altas y eso es lo más positivo. A los que están ingresados les pido que luchen por vivir.