Los jugadores de la D no se quedaron callados ante la crisis

Dos jugadores de Deportivo Paraguayo, equipo que actúa en la Primera D del fútbol argentino, reclamaron en las últimas horas “mejoras laborales y económicas”, a raíz del parate impuesto de la actividad oficial, por la crisis sanitaria que desató la propagación del coronavirus.



Julio Gauna y Sebastián Ferrario, ambos de la institución ‘guaraní’, hicieron público un texto en el que aclaran que los futbolistas de la divisional “apenas cobramos un viático para ir a entrenar”.



“La gran mayoría de los jugadores de esta categoría entrenamos de lunes a viernes, a la mañana”, aclararon.



“Las fechas de partidos son generalmente días de semana. Esto nos quita la posibilidad de conseguir un ‘trabajo en blanco’ con una jornada completa remunerada”, continuaron los futbolistas.



“Ninguno de nosotros cuenta con obra social, jubilación, seguro ni ART, ya que nuestros trabajos extrafutbolísticos en su mayoría son ‘changas’”, sostuvieron Gauna-Ferrario.



“El gremio (FAA) no nos respalda por una razón lógica, ya que no contamos con contrato de trabajo. Nosotros si no jugamos, no cobramos”, relatan.



“Esperamos que nuestras palabras sean oídas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), solicitando ayuda a dirigentes y jugadores, intentando una posibilidad de cambio”, arremetieron.