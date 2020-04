Todo bien: Caruso Lombardi hizo las paces con el Presidente

Ricardo Caruso Lombardi afirmó que hay muchos técnicos “que la están pasando muy mal también y que no pueden aguantar sin cobrar”, yendo en sintonía con la polémica generada en los últimos días sobre si los jugadores pueden estar, o no, sin cobrar su sueldo durante un tiempo ante la situación económica provocada por el coronavirus.

“Los técnicos la están pasando muy mal también, la gran mayoría del ascenso no pueden aguantar sin cobrar, que viven al día, sino que no todos los equipos pagan a tiempo. Los clubes si no tienen la plata de la televisión, se funden todos”, afirmó el técnico de Belgrano, en diálogo con Súper Mitre Deportivo.

#SuperMitre #Ahora charlamos con Ricardo Caruso Lombardi:"Me había dolido lo que había dicho Alberto, seguro lo había recibido. El otro día le escribí, estaba en línea y le pedí disculpa por lo que dije. Hablamos un montón de cosas, re bien. Le dije que estábamos para ayudarlo" pic.twitter.com/CgEuqzTubD — Super Mitre (@SuperMitre) April 4, 2020

Por otro lado, hizo referencia al diálogo que mantuvo en las últimas horas con el presidente Alberto Fernández, quien había dicho días atrás que no le gustaba el estilo de juego de los equipos de Caruso Lombardi, y sí de Néstor Gorosito, ambos ex entrenadores del “Bicho” de la Paternal, club que es hincha el mandatario.

#SuperMitre #Ahora charlamos con Ricardo Caruso Lombardi:" Le iba a decir a Alberto que no siempre el sistema Gorosito va a funcionar, ja" pic.twitter.com/IHimvQq44q — Super Mitre (@SuperMitre) April 4, 2020

Tras recibir las disculpas del jefe de Estado, el técnico dijo: “Me había dolido lo que había dicho Alberto y lo que yo dije tuvo repercusión. El otro día le escribí, estaba en línea y le pedí disculpa por lo que dije, era lo que sentí y es como soy yo, le dije que si en algún momento podíamos tomar un café para aclarar las cosas. También le dije que estaba equivocado en los campeonatos que estaba hablando. Hablamos un montón de cosas, re bien y fue un ida y vuelta importante. Le dije que nosotros y varios técnicos estamos para ayudarlo”.

“Yo le dije que no lo había votado, pero después de escucharlo en televisión en una nota, me cayó bien. Lo único que no me gustó es lo que pasó con los jubilados ayer, espero que no lo hayan hecho a propósito, porque si lo hicieron a propósito ahí sí fue grave”, comentó Caruso Lombardi.