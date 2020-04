Explosiva confesión de Lunati: "Me fui a las manos con..."

Pablo Lunati, ex árbitro del fútbol argentino, participó de un reto viral y se animó a responder cinco preguntas picantes sobre su carrera arbitral.

Sin ir más lejos, el Youtuber @Ezzequiel le preguntó si alguna vez algún jugador lo invitó a pelar y Lunati se largó: "(Adrián) Bastía me invitó a pelear, pero no tengo mala relación con ninguno, sólo con uno, con (Juan Sebastián) Verón. Vamos a decir que tenemos distintas formas de ver la vida".

Ezzequiel insistió, le preguntó si alguna vez se fue a las manos con algún futbolistas y el ex árbitro no se cayó: "Sí, con Verón, eso quedó ahí, nunca hablé más del tema. Fue en el estadio Unico de La Plata, no da para más, ni lo puse en el informe. Esto lo sabe poca gente".

Por último, recordó el partido de River contra Belgrano en 2011 y reveló que hubiese hecho él en lugar de Germán Pezzotta: "Yo creo que sí, para empezar hubiera cobrado el penal que Chiqui Pérez le hizo a Caruso, después de la mano de Nimo es el penal más grande que vi en mi vida. Vamos a suponer que al árbitro le pasó una mosca por adelante de los ojos, porque estaba al lado".

Y en la misma línea, cargó contra su colega: "Era burro, era muy burro, no puedo pensar otra cosa, para hablar de otras cosas hay que tener pruebas. Creo que era un burro importante, toda su carrera fue igual y lamentablemente lo pusieron a dirigir un partido tan importante como éste", cerró.