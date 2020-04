"El Real Madrid me da asco", la dura confesión de un mundialista

Hristo Stoichkov no dejaba a nadie indiferente ni con un balón en los pies ni cuando abre la boca. Porque aunque ya no se calza sus botines negros para perforar redes, no ha perdido el 'toque' ante los micrófonos que siempre tuvo. El de Plovdiv siempre se ha proclamado culé a los cuatro vientos y como tal, las pullas al Real Madrid tuvieron fecha de inicio pero el fin nunca llega.

En varias entrevistas en medios, Hristo dejó anécdotas, reflexiones y comentarios que merecen la pena ser recopiladas en un compendio al nivel del Balón de Oro de 1994.

Noticias Relacionadas Se filtran nuevos detalles sobre el nexo Lautaro - Barcelona

"Yo pude haber jugado en el Madrid, Mendoza me ofreció un cheque en el que me ofrecía tres veces más de lo que ganaba en el Barça, cogí el cheque y lo rompí. Le dije que yo solo podría jugar en el Madrid si Núñez fuera su presidente y el Camp Nou se trasladaba a Madrid".



"No se si es desprecio, odio... Soy culé hasta la muerte. Aborrezco al Real Madrid, a los blancos ni agua".

"Un psicólogo me parece una tontería. Un profesional debe saber superar todas las adversidades" (A El País cuando estaba en el Barcelona)

Durante su etapa como entrenador en el Celta: "Para mí, yo soy el mejor psicólogo del mundo. Pero hay que tener mucho cuidado al estimular a algunos jugadores."

Acá, Stoichkov junto a Diego.

"Dios estaba de nuestro lado, pero el árbitro era francés" (tras la derrota contra Italia en semifinales del Mundial de Estados Unidos de 1994)

"El Madrid me da asco, nunca me veréis con una camiseta blanca"

"A Cristiano sólo lo comparan con Messi; a Leo, con Maradona y Pelé o Cruyff"

"¿Si yo tengo envidia de quién? ¿Del portugués? Por favor... Es imposible. Miro la estadísitica y tiene la mitad de mis títulos, así de entrada. Nadie duda de su calidad. Él no tiene Botas de Oro. Yo nunca he tenido envidia de un compañero" (Sobre Figo)

"Yo, jugando con veteranos, creo que gano más de una Liga en siete años"

"Admiro muchísimo a Mourinho, es mi amigo, pero entrena al Real Madrid y tengo que odiarle."