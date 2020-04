Pablo Pérez, el recuerdo de Madrid y una picante gastada a River

River y Boca, quizás, vuelvan a jugar una final continental. Pero la del 9 de diciembre de 2018 quedará en la historia por muchos detalles y polémicas que tuvo. Para los Millonarios el recuerdo es eterno y para el Xeneize, el dolor todavía se mantiene. Pablo Pérez, capitán y referente del equipo de Guillermo, recordó lo ocurrido y volvió a lamentarse: "Estuvimos a 20 minutos".

"Fue un quiebre para todos. También para la historia de los dos clubes, para la carrera de algunos. En mi situación fue muy puntual. Ese era el último partido. Si perdía me tenía que ir del club. Si ganaba quedaba en la historia", expresó.

Además, se refirió al ataque al micro en el Monumental: "Decían que era mentira mi lesión. Ese día nos tiraron de todo, piedras, botellas, hasta gas pimienta, que si te pegaban en la cabeza no sé si la contás. Nosotros queríamos jugar el partido pero muchos no estábamos en condiciones para hacerlo. Quizás podría haberlo hecho una semana después en el mismo lugar".

"Fue la peor derrota. Sin dudas. Cuando me tocó perderla me doló muchísimo, me costó asimilarlo. No podía mirar el partido, analizar nada. No volví a verla, jamás. Pero hay cosas peores, como irse al descenso o cosas particulares personales como perderse un mundial por lesión. Perder esta final fue tremenda, pero hay cosas que duelen más", cerró.