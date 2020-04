La tajante aclaración de D'Onofrio sobre Juanfer y el caso Villa

Luego de la denuncia pública contra Sebastián Villa, se habló de que Marcelo Gallardo se había enojado con Juan Fernando Quintero por haberle abierto las puertas de su casa a su compatriota colombiano. Y el que salió a hablar de esta situación fue Rodolfo D'Onofrio.

El presidente también negó que Gallardo se haya enojado con el jugador colombiano: "El club no le ha hecho ninguna sugerencia. Tenemos un acercamiento todo el año con los jugadores sobre los valores. Cada uno sabe cuál debe ser su accionar".

"Desde River estamos en contra de cualquier acción en contra de la mujer", aclaró, y volvió a hacer hincapié en la postura de Juanfer, desligándose de la misma. "Nosotros no dijimos nada, la decisión si la tomó, la tomó Quintero. Tengo entendido que Marcelo tampoco lo ha hecho porque entendemos que él tiene la personalidad para lo que quiera hacer", dijo.

Posteriormente, se refirió a las rumores que han surgido de ofertas para el talentoso volante: "En este año no hemos tenido ofertas, oficialmente no llegó nada. Yo tengo los celulares apagados, no miro los correos, escapando a cualquier oferta que pueda aparecer".

#UnDíaComoHoy uD83DuDCC6 1994



Victoria 2-0 en La Boca y el primer gol del Burrito en un Superclásico uD83DuDC47uD83CuDFFDuD83DuDE0D pic.twitter.com/AI0qoWpbgo — River Plate (@RiverPlate) April 30, 2020

Por último, en relación a lo netamente deportivo, desmintió por completo las charlas con Radamel Falcao y Gonzalo Higuaín de parte de la dirigencia del club: "De todas formas, siempre serán bienvenidos", cerró.