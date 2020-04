Agüero contó que Messi pudo irse del Barcelona

Kun Agüero es uno de los mejores amigos de Leo Messi y destacó que pasará con el futuro del '10', además de confesar que tuvo la posibilidad de irse del Barcelona.

"Leo es un jugador símbolo y leyenda de Barcelona. Pero bueno, en el fútbol siempre pasan miles de cosas. A Leo le han cambiado 20 mil jugadores y siempre se quedó ahí. Sé que tuvo la oportunidad de irse y se quedó", aseguró Agüero en una charla con El Chiringuito de Jugones.

"Ya no pasa por si le dan más salario, pasa porque él quiere al club, se identifica con Barcelona y está cómodo ahí. Está feliz. Por más que pasen mil cosas en el club, él va a seguir ahí. Salvo que pase algo muy catastrófico, que las cosas estén muy mal, pero no creo que sea el caso", agregó el delantero del Manchester City.

Agüero también contó cómo se vive en Manchester todo lo relacionado con la pandemia del coronavirus: "La mayoría de los jugadores están con miedo, sobre todo por las familias. Me da miedo, pero estoy con mi novia acá y no voy a estar en contacto con gente. El contagio es raro encima porque hay gente que lo tiene, no tiene síntomas y te contagia. Por ahí yo estoy en casa, tengo la enfermedad y no me doy cuenta porque no siento nada", explicó.

El exfutbolista de Independiente y Atlético de Madrid también analizó cómo sería el regreso al fútbol: "Me imagino que vamos a estar tensos, vamos a decir 'che, cuidado', si pasa algo raro. Al mínimo que uno se sienta mal vamos a estar: 'Uy, ¿qué pasó acá?'. Ojalá se encuentre la vacuna o algo para que ya pase todo esto", sentenció.