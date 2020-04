Veinte años después, sale a la luz por qué se suicidó Mirko Saric

El 4 de abril de 2000 el fútbol argentino se vistió de luto al conocerse la noticia de que Mirko Saric, el joven futbolista de San Lorenzo, se quitó la vida a los 21 años. Veinte años después de aquella tragedia, su mamá y su hermano revelaron cuál fue el principal motivo que lo llevó a tomar esa fatal decisión.

"Estaba feliz porque había sido papá", comenzó relatando Ivana, su madre, en diálogo con Infobae. "Era una chica del barrio y sabíamos cómo se manejaba cuando él estaba concentrado. La enganchaban con muchos pibes. Nosotros le pedimos que se hiciera un ADN, porque yo quería saber si era realmente abuela. Nunca lo presionamos porque por más que el hijo no fuera de él, lo podía aceptar igual", agregó.

Saric aceptó el consejo de su familia y el resultado de la prueba fue negativo. "Un día me llama con voz de ultratumba y me dice: ‘Mamá, venite urgente para casa’. Cuando llego me muestra y me dice: ’¡Tenías razón!'. Lloraba a más no poder. Te juro que en mi vida quise tener la razón. Ojalá hubiera sido de él porque si ese hijo hubiera sido suyo, no se hubiera matado", prosiguió Ivana.

Por su parte su hermano Martín, también futbolista, recordó que "estuvieron saliendo casi un año. Pero como yo no concentraba, salía y la veía con otros chicos. Hablaba con Mirko, pero discutíamos mucho. Por un lado lo entendía porque estaba súper enamorado, pero como hermano tenía que decirle la verdad, aunque doliera".

Ivana, la mamá de Mirko, y Martín, su hermano (Infobae).

Además, Martín relató que "los compañeros que tenía en San Lorenzo le regalaron de todo para su hijo. Imaginate la situación, de tener que volver al club y contarles la verdad. Tenía miedo de que en la cancha le gritaran de todo. El fútbol es un ambiente muy machista".

Tras el suicidio de Mirko Saric se especuló con distintos motivos: en un partido de Reserva ante River se había roto los ligamentos cruzados, se frustró un pase millonario al Real Madrid y tuvo un accidente automovilístico. Pero hoy se conoció la principal razón.