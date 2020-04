El Loco Gatti rompió el silencio tras contraer coronavirus

El ex arquero de Boca Juniors, Hugo Orlando Gatti, continúa mejorando del coronavirus que lo mantiene internado en España y anoche habló públicamente por primera vez tras conocerse su diagnóstico. En diálogo con el programa El Chiringuito, donde es columnista, el Loco hizo profundas reflexiones pero no perdió su humor e hizo algunas bromas.

"Miedo, no, miedo no tuve. Pero esto me envejece mentalmente. Veo cosas que nunca pensé iba a ver. No es fácil", relató, y recordó sus síntomas: "Tos tuve como siempre, toda mi vida tuve tos. Es una costumbre mía. Pero fiebre y dolor, no. Te repito, creo que fue por una aceituna que comimos con arroz negro, ja".

Luego reflexionó que esta situación "me vino bien pasar esto para hacerme más fuerte y aprender más de la vida. Te das cuenta de que un día estás y mañana te fuiste. Lo mío no fue nada temible, pero se te pasa por la cabeza". Y agregó que "el día que me vaya, el Dios del cielo me va a decir 'hoy te toca, Loco, despedite'".

Gatti también agradeció las muestras de apoyo que ha recibido de parte del público: "El cariño de la gente acá en España y en la Argentina lo sé, por supuesto. Pero hacen falta estas cosas para darte cuenta de que no sos imbatible". Y sobre el mensaje de Diego Maradona, bromeó: "Lo hizo porque creía que me iba de este mundo... No, a Diego lo quiero. Y él me quiere".

"Creo que esto es un sueño, y como todo sueño debe terminar y empezar uno nuevo. Que pase y que vuelvan las ganas de soñar, las risas, y hacer cosas de siempre. Que la vida sea normal, que seamos libres", resumió, y concluyó diciendo que "la esperanza siempre está. Me gusta vivir. Uno tiene que luchar por eso, por la vida".