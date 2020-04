El club español que considera "inaceptable" la rebaja salarial

El plantel club Alavés, de la primera división española de fútbol, advirtió hoy que "no acepta", por el momento, las condiciones del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por la pandemia de coronavirus, ya que les piden una rebaja de salario de "28 por ciento" sin dar opción a recuperarlo si vuelve la competición, explicó el volante Édgar Méndez.



"Los capitanes son los que están hablando con la directiva. Ahora mismo están hablando de cantidades que no podemos aceptar. Yo creo que se va a jugar tarde pero se va a jugar y sabemos que el club vive de los ingresos por televisión, y yo creo que el club no va a perder tanto económicamente", dijo Méndez en una entrevista con la televisión mexicana TUDN.





El ERTE es una herramienta con la que cuentan los empleadores en España para suspender temporalmente los vínculos laborales, pero también puede derivar en una reducción de jornada y se solicita por medio de la Inspección del Trabajo.



Además, la aplicación del ERTE no permite la indemnización para el trabajador o la trabajadora.



"Nos quieren quitar el 28 por ciento anual y eso se nos hace una cantidad un poco alta y si la liga continúa no nos dan derecho a volver a negociar. La mayoría de los equipos si se juega los clubes les perdonan el tanto por ciento y a nosotros no nos dan esa opción. El 28 por ciento se juegue o no se juegue, con o sin gente, es lo que no podemos aceptar", expresó Méndez, informó la agencia DPA.



El club Alavés tiene al defensor argentino Lisandro Magallán entre los principales integrantes de su plantel.