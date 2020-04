La odisea de Chiquito Romero para volver a Argentina

El último 22 de marzo, Sergio Chiquito Romero se fue de Manchester para volver a su país en plena cuarentena mundial. El arquero del United consiguió un vuelo a Buenos Aires pero narró lo que fue ese viaje por dentro y quedó como un recuerdo tan inolvidable como sufrido.

"El viaje fue muy, pero muy difícil, porque tuve que ir en auto desde Manchester a Londres y después tomarme un avión hasta París. No había mucha gente en el aeropuerto, pero todos mantenían la distancia", narró Chiquito en diálogo con la página oficial del United.

En esa misma línea, Romero continuó: "Todos estaban muy nerviosos o mirando mal al de al lado, porque a veces las personas tienden a estornudar o tocarse la nariz. Tal vez nadie tenía nada, pero todos se miraban de forma extraña". En cuanto al vuelo en sí, el guardameta confesó que no quiso moverse de su asiento durante todo el viaje: "Decidí sentarme y no moverme por 14 horas. No comí ni fui al baño, porque uno nunca sabe cómo puede reaccionar la gente".

"En este tiempo, me hicieron el test, esperé tres días más en el hotel y, como dio negativo, finalmente pude reencontrarme con mi familia", continuó y cerró: "Ahora, lo más importante es que nos quedemos a salvo en casa y ayudemos a nuestros seres queridos".