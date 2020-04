"Ibrahimovic no era buen compañero"

No compartieron plantel en Los Ángeles Galaxy por muy pocos días, pero al argentino Emiliano Insúa le llegaron malas referencias del sueco Zlatan Ibrahimovic, que en enero volvió a Italia para continuar su carrera en Milan, sobre todo por los motivos que desencadenaron su salida.

“Sinceramente, no lo conozco como persona, pero sí sé que tiene una personalidad extraña. Cuando llegué, me dijeron cosas que son bastante privadas, pero no sería correcto hablar de alguien que no conozco y con quien nunca he estado”, declaró Insúa, de 31 años, en diálogo con "Ataque Futbolero" en "Radio Club 947".

Y agregó: “Aquí dicen que no era un buen compañero y por eso se fue. Como jugador fue muy bueno, pero, como me dijeron, no era un buen compañero”.

A raíz del avance global del coronavirus, el exBoca jugó apenas dos partidos en la MLS para el equipo de conduce Guillermo Barros Schelotto y que tiene en sus filas a Cristian Pavón también como su compatriota. “Todos entendemos las indicaciones en inglés menos Kichan Pavón, que todavía no entiende mucho el idioma. Guillermo es un técnico muy macanudo y flexible. La mano dura la aplica el preparador físico”, explicó.

“La cuarentena en los Estados Unidos no es obligatoria, pero si quieres salir, hay pocas cosas abiertas. En el club, cada jugador entrena por su cuenta, con un GPS, luego enviamos los datos al equipo técnico”, concluyó.