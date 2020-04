Hockey: así entrenan Los Leones en cuarentena

El deportista mendocino, Emiliano Bosso, es uno de los arqueros del seleccionado argentino mayor de hockey sobre césped masculino.

Desde el 2017, Bosso forma parte del plantel albiceleste y hoy, por la pandemia por Covid-19, debe cambiar estructuras de entrenamientos para continuar con el máximo nivel.

Si bien durante la primera etapa de cuarentena, Los Leones trabajaron por su cuenta, desde sus domicilios dándole prioridad a la salud y al bienestar de cada uno, desde hace unos días siguen reglas estrictas de entrenamiento con charlas por videollamadas y otras actividades.

"Estoy en Mendoza hace pocos días, pudimos viajar en auto desde Buenos Aires por el aval que se dio para la repatriación de mendocinos que estaban en otras provincias. Fue un retorno larguísimo porque tuvimos mucha espera en San Luis y luego en Mendoza, pero ya estamos todos en sus respectivas casas haciendo la cuarentena como corresponde", comenzó relatando Bosso.

En cuanto al seleccionado argentino, el último compromiso de Los Leones fue en marzo, en Australia, por la Pro League. Allí se jugaron dos partidos contra Australia y dos, ante Nueva Zelanda. Sin embargo, "ahora está todo parado. Con todo esto que está sucediendo, que es muy triste, no queda más que entrenar desde casa, cuidarnos y esperar".

-¿Cómo entrenan Los Leones?

-Es todo muy difícil porque se trata de un deporte grupal donde la parte técnica es uno de los grandes ejes del deporte, y eso no lo tenemos. De todas formas, nos propusimos entrenar las partes que nos competen durante la etapa de cuarentena. Estamos trabajando mucho en lo físico, metabólico y fuerza".

-Técnico no estamos entrenando, porque no tenemos la superficie y no quieren forzar algo que es muy difícil conseguir. Lo que sí nos dan mucho apoyo psicológico para lograr mantener el confort mental sin dejar de entrenar ni perder el nivel.

Luego añadió, "esperamos recursos, como por ejemplo una bici fija y barras de entrenamiento, para profundizar los trabajos de fuerza. Mientras tanto vamos analizando videos de parte táctica, trabajamos la parte física con diferentes estímulos (gym, yoga, zumba, etc.) y tenemos dos encuentros presenciales -por videollamada-, uno técnico y otro físico.

"El futuro es incierto para todos, solo queda esperar y seguir cumpliendo con las directivas. Cuando retomemos, las condiciones tienen que estar dadas de la misma manera para todos los países, por lo que pienso que hasta octubre y noviembre no van a haber competencias internacionales. Sin embargo, no es momento de pensar en una competencia, sino de cuidar la parte física, mental y sobre todo la salud", cerró el arquero argentino.