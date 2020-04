El dolor de Stoichkov por su amistad rota con Maradona

Hristo Stoichkov, leyenda del fútbol búlgaro, contó después de dos décadas que en el tramo final de su carrera estuvo cerca de vestir la camiseta de Boca, además de lamentar la amistad que perdió con Diego Armando Maradona, rota desde que no fue a su homenaje en el CSKA Sofía en 2016.

"Tuve la posibilidad de jugar en Boca hace muchos años y no se supo nunca. Tengo buenos recuerdos y grandes amigos. Después del Barcelona tuve esa oportunidad, pero elegí venir a Estados Unidos con mi familia", reveló el ex delantero de 54 años, quien supo ser ídolo y ganó 15 títulos en el conjunto catalán, en diálogo con Planeta 94.7.

Además, explicó qué pasó con el Diez, de quien fue muy cercano durante la etapa suya en Sevilla y hasta vino a su partido despedida en La Bombonera. "Perdí un gran amigo, se perdió él. Más allá de las cosas extradeportivas, le tengo cariño. Una amistad tan grande se rompe y te salen las lágrimas. Me quedo con los recuerdos, las fotos... con las cosas positivas", comentó.

Finalmente, añadió: "Es mejor quedarse con el recuerdo de Diego como futbolista. No soy de criticar las cosas que no me corresponden. Dio mucho que hablar en el fútbol. Diego se perdió, yo no. Uno pasa por cosas irreales en la vida. Siempre lo voy a querer, pero no como antes. Mejor dejarlo así".

Maradona y Stoichkov no se cruzaron en la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994 porque, a pesar de que Argentina y Bulgaria compartieron el Grupo D, Diego fue sancionado antes por la FIFA tras el positivo en un control antidoping. En aquel encuentro, con victoria por 2-0 para los europeos, el Pistolero convirtió el primer gol.