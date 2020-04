Aimar dará una especial charla a las divisiones inferiores de River

El ex futbolista Pablo Aimar, actual entrenador del seleccionado Sub-17 de la Argentina, ofrecerá mañana una clínica virtual a delanteros y mediocampistas ofensivos de 11 categorías de las divisiones inferiores de River, club en el que jugó entre 1996 y 2000, y luego en 2015 tras regresar del fútbol europeo.



Aimar, nacido en Río Cuarto, Córdoba, hace 40 años, se sumará este jueves por la tarde al proyecto infanto juvenil de River, dándole continuidad a una serie de charlas que vienen ofreciendo ex jugadores del club, el más reciente Gonzalo "Pipita" Higuaín, ahora en la Juventus, quien se contactó ayer con los juveniles de entre 8 y 17 años que se desempeñan como delanteros, en forma virtual.





La iniciativa de River tendrá continuidad la semana que viene con el turno de trabajo de clases virtuales para defensores, volantes defensivos y arqueros, siempre guiados por ex jugadores surgidos de las divisiones inferiores del club.



La iniciativa de las inferiores del club, que impulsa Gustavo Grossi, consiste en contactarse con los juveniles y estimularlos bajo el lema "volver a los orígenes" del que ya formaron parte los ex futbolistas Javier Saviola, Eder Balanta, Andrés D' Alessandro y Germán Pezzella.



El "Cabezón" D'Alessandro, actual jugador del Inter de Porto Alegre, recomendó a los chicos que se queden en el club y que cumplan con todo el proceso de aprendizaje y les advirtió: "De River no hay que irse nunca".



Las 11 categorías del proyecto de River con sus casi 400 chicos vienen trabajando y entrenando a distancia desde hace un mes cuando el club cerró sus puertas para iniciar el período de aislamiento social debido a la pandemia de coronavirus, y los juveniles que vivían en la pensión del club regresaron a sus lugares de origen.