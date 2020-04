Otra mujer denunció a Villa pero borró su video por graves amenazas

La denuncia de Daniela Cortés sobre violencia de género para con Sebastián Villa caló hondo y no solamente en Argentina, ya que la noticia trascendió más allá de Colombia, su país natal.

Con el correr de las horas, no solamente el club emitió un comunicado poniéndose a disposición de la Justicia y al resguardo de la mujer, sino que fue otra colombiana la que se movilizó para darle su apoyo personalmente, a través de sus redes sociales.

Se trata de Alexandra Marín, ex novia del jugador, quien se encargó de enviarle mensajes a su coterránea extendiéndole un apoyo incondicional y dando a conocer que ella también había sido víctima de Villa, por maltratos constantes.

"Fui novia de Sebastián y muy poquitas personas saben por qué terminé, fue por maltrato, él me maltrató. No se aguanten eso en sus casas, no se queden esperando que pase algo peor. Yo tomé una decisión a tiempo y terminé la relación, decidí escribirle a Daniela", comentó Marín.

Sin embargo, el posteo de Marín duró apenas unas horas, ya que la colombiana decidió darlo de baja por las amenazas recibidas. “No quiero que difundan más nada, ya dije lo que tenía que decir, fue algo muy general y un apoyo a las mujeres en esta situación”, escribió en una publicación donde muestra uno de los fuertes comentarios.