El ex River que espera ansioso un llamado de Gallardo: "Me gustaría volver"

Daniel "Keko" Villalva se encuentra actualmente jugando en el Goiás de Brasil, pero no olvida su origen en River. El delantero de 27 años le brindó una entrevista exclusiva a TNT Sports y habló al respecto.

"Me hubiese gustado estar en la era Gallardo, pero en lo personal sentí que tenía que salir del club y por eso me fui. Hoy en día el plantel está muy bien y creo que está completo, así que creo que no entro, River está bien", reconoció el delantero. Pero aclaró: "Obviamente, si hay un llamado me gustaría volver, pero lo veo muy difícil. Tengo contrato con el Goiás y estoy contento acá".

Del Millonario se fue en 2013 a préstamo a Argentinos y luego regresó para ser campeón: "Ramón me fue de frente, me dijo que no me iba a tener en cuenta. Me llamaron Bichi Borghi para Argentinos y Caruso Lombardi para Quilmes".

"Ahí se lo comuniqué a Ramón, y él me dijo que ahora iba a tener una oportunidad. Por suerte, ese torneo pude jugar muchos partidos y salimos campeones. Fue algo muy lindo en lo personal", recordó.