El consejo de Eto'o que cambió para siempre la carrera de Messi

Cuando Messi comenzaba a explotar en el Barcelona se cruzó con uno de los mejores delanteros que tuvo el club en su historia: Samuel Eto'o. Y la influencia del camerunés sobre el crecimiento del argentino fue determinante para la continuidad de Leo Messi.

"Él iba subiendo y bajando desde La Masia al primer equipo. Nosotros ya sabíamos que algún día Messi iba a ser lo que es. Estoy contento porque, gracias a él mismo, al final lo ha sido", comenzó explicando Eto'o en diálogo con DAZN.

En esa misma línea, Samuel recordó: "Me demostró que no ha cambiado nada. Sigue siendo la buena persona que conocí. Un día dijo: 'Gracias a Samuel, mi carrera cambió'.

Para cerrar, Eto'o agregó: "Me confesó que gracias a mi consejo, que no voy a decir, su carrera había cambiado. El tenía que arreglar dos o tres cosas pero el talento siempre lo ha tenido. Y estoy orgulloso y feliz de ver que ha escrito una historia que aún no ha terminado, y será muy difícil batir la historia que él ha escrito".