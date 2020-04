El abogado de la pareja de Villa sin vueltas: "Vamos a pedir su detención"

Ayer, por la noche, la pareja de Sebastián Villa denunció al jugador de Boca por violencia de género. Lo hizo por medio de videos y fotos que compartió en las redes sociales y este martes se supo que Fernando Burlando se convirtió en el abogado de Daniela Cortés.

El letrado, esta tarde, se refirió a las acusaciones y reconoció que pedirán la detención del futbolista. "No tengas duda que vamos a pedir la detención. Los hechos de violencia de género son los hechos miserables que desde el punto de vista jurídico no merecen perdón", expresó en diálogo con Alejandro Fantino.

Además, en la misma charla, se pronunció sobre la denuncia de Villa sobre una extorsión por parte de Cortés: "Fijate lo miserable, más allá de que quiere hacer un descargo que es una payasada. No sólo la había agredido y amenazado, la denuncia falsamente en la justicia. Denuncia una extorsión. Lo están metiendo en un pozo de alimañas".

"Cuando tenga que ratificar que es una falsa denuncia, voy a estar yo preguntando con la fiscal. Por una estrategia de cobardía, de miseria, hasta dónde llega. La denuncia por extorsión a esta chica que fue abusada y víctima de violencia por dos años", agregó.

@FernandBurlando: "Vamos a pedir la detención de Villa"



El abogado representa a Daniela Cortés tras denunciar por violencia de género al jugador de Boca.

Burlando confirmó que el colombiano se refugió en la casa de Juanfer Quintero y recordó que no es la primera vez que Cortés denuncia a Villa por violencia: "Daniela denunció en Colombia hechos de violencia por parte de este tipo. Cuando tenía que jugar en la selección colombiana, se armó un aparato para convencerla de retirar la denuncia porque si no, no podía jugar en la selección".

También dejó en claro que no se comunicaron desde Boca y reveló que cuenta "con una serie de pruebas a esa denuncia, que no figuran ahí. Estamos tan acostumbrados que obstaculicen la acción de la justicia que tenemos que tomar todo tipo de recaudos".