Palermo reveló por qué pensó seriamente en dejar de dirigir

El máximo goleador de la historia de Boca Juniors, Martín Palermo, contó que le cuesta mucho trabajo separar el éxito de su carrera como futbolista y no compararlo con sus primeros años como entrenador, donde las cosas son diferentes y los éxitos, al nivel de los que logró como jugador, aún no han llegado.

Al referirse a su función como director técnico, el Loco contó que "en este último tiempo trabajé mucho la insatisfacción que me causaba ser un entrenador y competir con lo que fui como jugador. A veces me sentía frustrado. Me decía a mí mismo, si esto no lo voy a disfrutar, mejor me dedico a otra cosa".

Y en ese sentido, en diálogo con FM 94.7, el ex entrenador de Godoy Cruz, de último paso por Pachuca y actualmente desempleado, reveló que "me planteé seriamente la posibilidad de dejar de dirigir".

"Es lindo ser el 9 goleador, hablar de esos momentos, recordarlos, la verdad me emociona pero sé que hoy soy entrenador y debo diferenciar las cosas. Lo que hice como jugador, ya lo hice, todo lo que conseguí ya está. Por ahí cuando deje de ser entrenador no haya conseguido ningún título pero al menos quiero haberlo disfrutado", continuó en su análisis.

Finalmente, el Titán se refirió al título que logró recientemente Boca Juniors de la mano de Miguel Ángel Russo: "Haber conseguido este título es un cambio mental para el hincha y también el jugador. Además de la manera que se dio es el cambio que se necesitaba. Habrá que ver como se hace para que no se pierda el envión anímico. Fue sacarse una mochila que venían trayendo muchos jugadores. Ahora es distinto, se descomprimió y se lo ve diferente al jugador de Boca".