Llega una buena noticia para el fútbol en España

El presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol, Rafael Ramos, explicó el trabajo de protocolos sobre la vuelta de los entrenamientos y competición de la Liga de su país y afirmó que no ve "como un peligro" para la sociedad que se reanude la actividad, al tiempo que observó como factible los entrenamientos a partir del 18 de mayo, como se anunció hoy en Italia.



"No lo veo como un peligro. Lo que pasa es que deben darse las condiciones necesarias para que los riesgos sean los mínimos", afirmó esta noche el facultativo en una entrevista con el programa 'El Partidazo', de la cadena COPE.

Ramos fue interrogado por el caso de la Serie A, que anunció el permiso para el entrenamiento en soledad desde el 4 de mayo, y en grupos desde el 18, y apuntó que en España podría hacerse algo parecido.



"El 18 de mayo me parece adecuado. Se están adelantado las cosas, cada vez conocemos más, estamos aprendiendo la interpretación de los test y todo está evolucionando de forma positiva", afirmó.



"Me parece una fecha adecuada, que se podría estudiar porque nuestra situación es parecida a la de los italianos. Si llegamos a ese momento, en las fase de entrenamiento es más sencillo, aunque en el momento de competir quizá la situación sería un poco más compleja. Pero por lo pronto hoy no tenemos una respuesta cierta, porque falta un criterio sanitario adecuado", admitió finalmente Ramos.