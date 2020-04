La revelación de Robben tras dejar el fútbol

El ex delantero neerlandés Arjen Robben reconoció que "de tanto en tanto" extraña el fútbol profesional, pero remarcó que son sensaciones propias de un ex atleta.



"Al inicio no extrañaba el fútbol en nada, luego hubo una segunda fase en la que el llamado del balón se hizo sentir", manifestó Robben a los canales oficiales de Bayern Munich de Alemania, el club donde se retiró el año pasado.



"En ese punto pensé que también me gustaría volver a jugar un poco más. De tanto en tanto pensé esas cosas", reconoció el ex atacante holandés del Real Madrid de España y Chelsea de Inglaterra, según informó un despacho de la agencia de noticias ANSA.



Robben, de 36 años, relacionó esa sensación por su condición de ex atleta y que la llevará "siempre adentro".



"Cuando decides retirarte nadie te espera y precisas algo que valga la pena para despertarte por la mañana. En mi caso son mis hijos. Por ahora, no tengo nada particular en mente", concluyó el ex atacante de los Países Bajos.