La cuarentena de Barovero: "Es un momento de reflexión"

El arquero argentino Marcelo Barovero, del club Monterrey de México, contó que por el coronavirus hace cinco semanas que no sale de su casa y opinó respecto de la pandemia que "lo importante es hacer lo que venimos haciendo, es la mejor manera de colaborar y a la vez de cuidarnos".



Barovero, nacido hace 36 años en la localidad cordobesa de Porteña, contó que sigue de cerca las medidas preventivas que se toman en su pueblo para preservarse del contagio y consideró que el aislamiento obligado "es un momento de reflexión".

uD83EuDD1D| Los guantes son salvadores. En la cancha, detienen un gol que puede significar el campeonato. En la vida, detienen el virus y le ganan a la enfermedad. uD83EuDDE4



Tú, como Marcelo Barovero, súmate a la iniciativa.

? https://t.co/Rula4F6uEc #RespiraNL | #AbrazaNL | @FComunidar pic.twitter.com/W4XYNdUcgp — Rayados (desde uD83CuDFE1) (@Rayados) April 27, 2020





"Hablo a diario con mis padres, mis hermanos. En el pueblo (Porteña), se han tomado las medidas correctas y a tiempo. Es mas sencillo el control, pero no deja de ser una tarea que depende de cada uno y día a día", expresó desde Monterrey en una entrevista con el diario La Opinión, de Rafaela.



Barovero, que antes jugó en Atlético Rafaela, Huracán, Vélez Sarsfield, River Plate y Necaxa, dijo que "lo peor que podemos pensar es adelantarnos y si encima lo hacemos con una visión negativa, todavía menos ayuda. Lo importante es hacer lo que venimos haciendo, es la mejor manera de colaborar y a la vez de cuidarnos".



"Y luego desear y tener fe que la medicina y la tecnología, son las dos herramientas que nos van a sacar adelante y nos van a hacer salir de esta pandemia", añadió.



El ex River contó que pasa esta etapa de aislamiento junto a su esposa Soledad y a sus hijos Agustín, Narela y Lisandro en Monterrey, "que en definitiva es donde vivimos hace casi dos años".



"Llevo más de 5 semanas guardado en nuestro domicilio. Por ahí no es tan estricto como es en Argentina, aunque en líneas generales las medidas son similares. Tener claridad sobre lo que está pasando en este país es un poco difícil, es muy grande, y no está todo polarizado", explicó.



Luego, agregó que está "esperanzado que empiece haber una solución o una salida, que obviamente no es la que todos imaginamos" y en ese sentido, opinó que "no será de un día para otro, sino de manera progresiva, y esperemos que en un tiempo empecemos a convivir con otros hábitos".



En cuanto a la obligación de preservarse sin salir, dijo que "es un momento de reflexión, que se puede aprovechar", aunque remarcó que "no es sencillo porque toda la vida miramos hacia adelante y buscando proyectos".



Sobre lo futbolístico, dijo que luego de cuatro años en México "es un balance muy bueno, haber cambiado de país, de Liga y no solo en la parte futbolística, sino todo lo que conlleva mudarse".