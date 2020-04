En cuarentena, dos historias imperdibles contadas por Tiger Woods

Así como la mayoría de los deportistas de élite, Tiger Woods se encuentra acatando el confinamiento social, producto de la expansión del coronavirus alrededor del mundo. Desde su casa, y durante su tiempo libre, el referente del golf reveló algunas historias insólitas que vivió a lo largo de su carrera a través de una video-entrevista.

El estadounidense de 44 años se codeó con grandes figuras del deporte y en diálogo con la golfista británica Henni Zuel para golfdigest.com recordó la vez que el ex boxeador Muhammad Alí lo golpeó en las costillas: “Fue una ronda de práctica en Shinnecock (Club de golf en Southampton, Nueva York)”.

“Me estaba registrando en el hotel y solo tenía mi mochila y literalmente mis palos de golf. Sólo me iba a quedar por un día; iba a dormir, me iba a levantar temprano a la mañana e iba a jugar”, explicó Woods sobre aquel encuentro que se produjo en Estados Unidos en 2004.

“Estaba en la recepción haciendo la fila y de repente me golpearon en las costillas, del lado derecho. Sentí un fuerte dolor y me di vuelta con la intención de golpear a alguien. Estaba muy enojado. Miro a mi alrededor y Muhammad Ali me dice: ‘Hola, niño’”, comentó entre risas.

“'¿Por qué tuviste que darme ese golpe de amor tan fuerte?', le pregunté. Era viejo, pero sus golpes aun dolían. No puedo imaginar que me golpee durante 15 asaltos arriba de un ring. Es una locura”, aseguró. La golfista, que escuchó atentamente esa historia, le preguntó si no pensó en devolverle el golpe y contestó: “No, no, no, no. ¡Iba a perder en esa!”. En ese momento, Ali tenía 62 años y Woods 29.

Posteriormente, y en la misma sintonía, el segundo máximo ganador de Majors en la historia (con 15 a tres de Jack Nicklaus), habló del día en el que jugó al golf con Michael Jordan durante los playoffs de 1997.

“Estaban jugando ante los Knicks en la Conferencia Este. Fui allí y salí con él durante unos días. Fue genial conocer esa mentalidad: puedo relacionarme con eso. Puedo relacionarme con esa intensidad”, remarcó.

Al ser preguntando por si alguna vez conoció a alguien tan competitivo como él, señaló sin dudar al referente del básquet mundial: “Creo que Michael es más competitivo externamente que yo. Pero también tiendo a ser competitivo a veces”.