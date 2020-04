Todo encaminado: adiós a la Copa de la Superliga y los descensos

El martes que viene habrá una reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los dirigentes comenzarán a definir el futuro del fútbol de Primera División, aunque ya empezaron a trascender las posiciones de varios dirigentes y todo indica que la Copa de la Superliga, de la cual sólo se jugó la primera fecha, se dará por terminada y, además, se suspenderán los descensos de, al menos, esta temporada.

"Tengo la sensación que la Copa de la Superliga no se va a terminar de jugar nunca", afirmó en las últimas horas el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, y es una sensación que tendría la mayoría sobre la continuidad de la competencia. Lo que habrá que resolver es si la fecha que se jugó de la Copa de la Superliga contará para la clasificación a las próximas copas internacionales. Hay que destacar que esa primera jornada tuvo un partido que no se jugó por decisión de River de no presentarse (ante Atlético Tucumán) y otro que se postergó (Defensa y Justicia-Estudiantes).

En la misma línea se manifestó Nicolás Russo, presidente de Lanús: "Hoy lo que más fuerza toma en la dirigencia es dar por terminada la temporada, de todas las categorías, no hay descensos, y después cada categoría definirá como es cada ascenso", expresó en diálogo con TyC Sports.

"Se va a jugar una copa distinta, la Superliga no existe más porque en junio se termina. Se jugaría un torneo nuevo, de acuerdo al tiempo que haya, y los lugares que faltan completar, se completarían", agregó el mandamás Granate.

Por otra parte, aunque varios clubes, con Boca y River a la cabeza, no están de acuerdo, todo indica que esta temporada no habrá descensos. "Si hay fútbol tiene que haber descensos pero si no vuelve este año no podés mandar al descenso a equipos que no jugaron", manifestó D'Onofrio al respecto. Los dirigentes tendrán que definir si será por dos temporadas, algo que llevaría también a sacar los promedios.

En cuanto a la vuelta de la competencia, la incertidumbre es la misma que tienen el resto de las actividades económicas del país. Agosto y septiembre aparecen como primeras metas, y en caso de que se reanude en ese momento la actividad habrá que definir con qué formato de torneo será. Por el momento, nadie imagina que la pelota no vuelva a rodar en todo el 2020.