Por qué Pichot cree que, a largo plazo, el futuro del rugby está en África y Asia

El argentino Agustín Pichot, actual candidato a ser presidente a conducir la World Rugby, expresó que se han perdido grandes oportunidades para el crecimiento del deporte en Asia y África pero todavía se está a tiempo y debe ser la gran apuesta a futuro para permitir que esas regiones florezcan.

“Tengo mucho optimismo en Asia. Es un lugar masivo para el crecimiento. Creo que el futuro para el rugby a largo plazo está en Asia y África. Si nos fijamos en los números, hay países que no hemos explorado y creo que sería genial ver cómo podemos mejorar allí. No nos hemos centrado, hemos estado obsesionados con el juego profesional en las naciones establecidas”, señaló el ex medio scrum argentino en sendas entrevistas realizadas este viernes en la antesala de la elección del próximo domingo y cuyo resultado se conocerá recién el 12 de mayo.

“Siempre quisimos y queremos un deporte global donde cada nación pueda mejorar. Este es el momento para hacerlo realidad y mi candidatura lo plantea como una posibilidad cierta”, señaló Pichot, quien tendrá como principal rival al actual conductor de la World Rugby, el inglés Bill Beaumont.

Con respecto a su relación el actual titular de la World Rugby, Pichot enfatizó: “Volvimos a hablar, pero cuando veo que hay una campaña que no te gusta y negociaciones que no te gustan, es muy difícil hablar con él y decirle que hay cosas que no corresponde. No voy a nunca hablar mal de Beaumont pero tenemos distintas filosofías, distintos tiempos, distintas maneras”.

Además de expresar sus ganas de contar con Hugo Porta, otro gran referente del rugby argentino, en caso que le toque ganar las elecciones, Pichot dijo sobre un principio para su gestión: “Si no tenés torneos para jugar, perdés el interés de los jugadores. No jugás, no viajás, no competís, tenés un problema. Eso es lo que tenemos que ver en regiones como África, América del Sur y Asia”.

“El poder está para transformar y tener vocación con lo que es mejor. Tengo esas ganas de construir un rugby mejor para todos y por eso me presento en estas elecciones”, concluyó.