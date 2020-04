La sorpresiva frase del agente de Neymar ¿va al Real Madrid?

Wagner Ribeiro es toda una institución en el mundo de los agentes. Ha intervenido en centenares de fichajes en equipo de medio mundo, entre ellos los Kaká, Robinho, Lucas Moura, Gabigol e incluso Neymar. En una entrevista en “Canal do Nicola” de ESPN habló de varios nombres propios, entre ellos al actual jugador del PSG.

En relación al jugador brasileño, reveló una reunión del pasado mes de mayo del año pasado con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

Según Ribeiro, "fui a Madrid varias veces, porque Florentino tuvo el sueño de llevarse a Neymar. El año pasado estuve con él, en mayo, en su oficina, e incluso me dijo que mantiene el sueño de fichar a Neymar. Es una persona que dedica toda su vida al club y merece todo mi respeto" y añadió "luego llegaron propuestas del Bayern y de la Juventus".

Você também é daqueles que treina de olho no celular ? uD83DuDC40uD83EuDD23uD83EuDD26uD83CuDFFD???

uD83DuDCF8 @GilCebola pic.twitter.com/MRwO3mXVZN — Neymar Jr (@neymarjr) April 17, 2020

También fue preguntado la razón de por qué no se terminó haciendo ninguna operación con Neymar la temporada pasada: "Es debido a que no tenía un precio determinado. El PSG podía pedir 500 millones de euros, no había precio porque aún tenía un contrato largo".

"Pero para esta temporada ya tiene un precio fijo marcado por la FIFA, un valor porcentual a los 222 millones que se pagaron. Ahora Neymar cuesta 164 millones de euros", cerró.