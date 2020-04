Fuertes revelaciones del árbitro que dirigió la final del Mundial 90

Edgardo Codesal es uno de los árbitros que quedará eternamente en la memoria de los futboleros argentinos. El mexicano, que dirigió la final con Alemania en el Mundial de Italia noventa, quedó en el centro de la polémica por la falta que pitó en los minutos finales, y porque Argentina terminó con dos jugadores menos por las expulsiones de Pedro Monzón y Gustavo Dezzotti.

Sobre la jugada, que terminó en el gol alemán, mantuvo su postura y dijo que volvería a cobrarlo: "Va por una pelota que viene al pie derecho del alemán, el jugador alemán cubre con su cuerpo y Sensini quiere jugar un balón que está a la derecha del atacante con su pierna derecha, lo cual es anatómicamente muy difícil porque no tiene forma de arrastrar ni articular la pierna para no tocar el adversario".

"Con el muslo derecho, toca el muslo del jugador Völler. Por otro lado, cuando ya no llega, con el antebrazo se apoya sobre la cintura y lo derriba. ¿El jugador alemán magnifica? Sí, magnifica. Pero la falta existe. Nunca llegó siquiera a tocar el balón. En la cancha estaba absolutamente seguro", explicó.

En otro momento de la rica entrevista realizada por el programa "Tirando Paredes (1010AM)", mostró su dolor por las declaraciones de Maradona en 2018 cuando dirigía a Dorados de Sinaloa: "Hace unos meses estuvo aquí en Querétaro con Dorados. Le preguntaron: ¿sabe que Codesal vive aquí en Querétaro? No, no sabía que había tantos ladrones aquí, respondió. Ese tipo de cosas, y a pesar que hace 30 años (lo usan) para justificar lo que no se pudo lograr en la cancha".

Además recordó otros dos vínculos previos que tuvo con Maradona. Uno de ellos durante la semifinal ante Bélgica en el Mundial de 1986 y la restante durante el choque de fase de grupos del 90 contra Unión Soviética: "Era un tipo que transmitía no solamente fútbol, era un líder adentro del campo. Como jugador, todo mi respeto y admiración. Vi cosas hacer dentro de la cancha absolutamente increíbles". "Ese era el jugador... Afuera de la cancha, como persona, vuelvo a decir: una persona muy desagradable", cerró.