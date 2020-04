El retiro, las amistades, Maradona y más: lo mejor de la charla entre Sabatini y Aymar

Anoche, a través de una transmisión en vivo de Instagram, Gabriela Sabatini y Luciana Aymar tuvieron una charla imperdible. Las dos referentes femeninas más importantes del deporte argentino hablaron de todo: el retiro tras ser estrellas, las amistades en el deporte, cómo viven la cuarentena y hasta recordaron con alegría sus encuentros con Diego Maradona.

A la hora de hablar de sus retiros como profesionales, Luciana Aymar confesó que "siempre extraño la cancha. Fue uno de los lugares que más felicidad me generó. Era mi terapia, podía pasar horas adentro y dejar de jugar me costo muchísimo. Yo creo que fue más por la presión de lo periodistas y de los medios. Una se va poniendo más grande, juega con compañeras de 18. ‘¡Me tengo que ir en algún momento’, pensaba", agregó entre risas.

"‘Tengo que dar un paso al costado y darle un oportunidad a la vida’. No se la estaba dando: hacer otras cosas, conocer gente, vivir la vida”, comentó Lucha Aymar sobre cómo reflexionó durante sus últimos días como profesional.

Por su parte, Gabriela Sabatini sorprendió al confesar que estaba odiando el tenis y por eso tomó la decisión siendo aún muy joven. "Yo quería dejar de jugar, no quería saber nada. Estaba empezando a odiar el tenis y no quería eso, ¡un deporte que amé tanto! Tenía tantas ganas de vivir una vida normal, de salir a cenar con amigas. Hoy no tenés horarios. Todo eso fue superando ese vacío que yo sentía”, confesó la ex tenista.

"Dejé a los 26 años, pero no hubo un día en que dijera ¡qué ganas de estar ahí jugando, jamás me pasó eso. Soy una persona que se toma mucho tiempo para tomar una decisión para estar completamente segura de no arrepentirme ni un solo día", agregó al respecto.

Luego, a la hora de hablar de la amistad en el deporte, Gaby reconoció que "es difícil, ¡es tanta la presión! En el tenis me llevaba bien con todas pero cada una está en lo suyo. Era difícil tener una amistad. Con Steffi (Graf) jugábamos dobles pero afuera de la cancha no nos veíamos prácticamente. Más entre las mujeres que somos un poquito más difícil también".

Por su parte, Lucha explicó que "en el hockey estamos juntas todos los días, todo el día juntas, así que llegás a generar amistades fuertes que perduran toda la vida. Te ves más que con tu familia. Se forman relaciones muy fuertes".

La cuarentena, lejos de casa

Ni Aymar ni Sabatini están haciendo la cuarentena en Argentina. Lucha, en pareja con el ex tenista chileno Fernando González, se encuentra en el vecino país, mientras que Gaby está afincada en Miami.

"En esta cuarentena, mi hijo Félix es un angelito de día y de noche es un demonio, se activa. Como fue prematuro tenía que estar despertándolo para que comiera. Hoy va a cumplir cuatro meses pero está con los cólicos y demás. Me fui de la Argentina sin poder despedirme de nadie, vi mis viejos a través de un vidrio y ahí lo saludaron a Félix. Hoy estamos en Chile y en las comunas hay cuarentena abiertas, pero igual la gente no sale, solo para las necesidades básicas”, contó Aymar sobre cómo pasa sus días.

Mientras que Sabatini agregó que "la mejor manera de cuidarnos es quedándote en casa. Se extrañan las pequeñas cosas, un abrazo, juntarte para un café, necesitamos eso. La incertidumbre es lo más difícil de todo. Los deportes te dan muchas herramientas y te fortalecen mucho la mente y te enseñan a superar obstáculos”.

Maradona, el ídolo

A la hora de hablar de sus referentes en el deporte, ambas coincidieron en señalar a Diego Maradona como el principal, y tanto Aymar como Sabatini tuvieron el privilegio en algún momento de su carrera de tenerlo al 10 en la tribuna alentándolas como un fan más.