Mudo Vazquez y una particular frase sobre su futuro

El volante cordobés Franco "Mudo" Vázquez admitió hoy que "sería bueno" un traspaso a Lazio de Italia ante los rumores del interés del equipo romano y su actividad escasa en Sevilla de España.



"No sé si la Lazio me quiere realmente o no, pero es un gran equipo. Y sería bueno jugar de 'biancoceleste'", según consigna el portal español Estadio Deportivo en declaraciones a TMW.





Vázquez tiene "un gran recuerdo" de su etapa en el fútbol italiano cuando jugó para Palermo entre 2011 y 2016.



"Viví unos años hermosos, me gusta la Serie A y en el futuro me gustaría volver. A (Joaquín) Correa lo conozco desde el Sevilla, donde jugamos juntos", indicó el "Mudo".



El ex Belgrano de Córdoba, con 31 años, perdió terreno en la consideración del DT de Sevilla, Julen Lopetegui, por lo tanto pretende regularidad de juego en otro equipo.