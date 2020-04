La propuesta de Bill Beaumont, el rival de Pichot, y su opinión sobre el ex Puma

El inglés Bill Beaumont, actual presidente de World Rugby, aspira a ser reelecto este domingo al frente del organismo y enfrente tendrá al argentino Agustín Pichot, su vicepresidente, con quien la relación en los últimos años se fue enfriando por algunas diferencias en la visión en torno al rugby mundial.

Las elecciones serán el domingo pero los resultados se conocerán recién el 12 de mayo. Beaumont promete ser "más valiente y visionario" si logra su segundo mandato, y aseguró que su premisa será "hacer el rugby más accesible", en declaraciones recogidas hoy por el diario La Nación.

"Me gustaría que el rugby no fuera más dominado por el físico, es un deporte para todas las alturas y todas las formas", comenzó diciendo acerca de lo que espera del deporte en el futuro. Acerca de su proyecto para ser reelecto, explicó que "me gustaría ver más experimentación en las reglas para hacer evaluar el juego y me gustaría, por ejemplo, reflexionar sobre los suplentes: actualmente juegan tras una hora, sobre todo en primera línea, y el juego se convierte en más previsible. Y eso me gustaría cambiarlo. En un segundo mandato se puede ser más eficaz que en el primero, porque al principio intentas contentar a todo el mundo. En un segundo ciclo, puedes ser más valiente, más visionario y marcar la diferencia. Quiero hacer el rugby más accesible".

Además se refirió al Campeonato de Naciones, una idea que se descartó en el pasado. "Estoy seguro de que una competición así volverá, quizás con otro formato. Una variante del Campeonato de Naciones podría ser jugada en las ventanas internacionales, con promociones y descensos, evitando que los 10-12 mismos equipos se reencuentren. Hay otras competiciones internacionales, pero están las ventanas de julio y de noviembre, si las juntamos podríamos tener dos meses completos y diseñar un torneo", comenzó diciendo sobre eta iniciativa.

Sobre el lugar en el calendario de un torneo así, avisó que "evidentemente no sería anual porque está la Copa del Mundo, los Lions británicos... Pero vamos a reflexionar. ¡Una competición así sería excitante!", agregando además que "uno de los principales problemas es que no sabemos cuándo podremos volver a jugar" por la pandemia.

Finalmente, opinó sobre la candidatura de Agustín Pichot, su vicepresidente en el actual mandato, y reconoció que no lo sorprendió para nada. "Me lo esperaba. Habló conmigo en Japón. Nuestros programas son similares, pero es normal, hemos trabajado juntos. Hay diferencias entre nosotros, pero está claro que debemos hacer una auditoría de nuestro gobierno, reflexionar sobre la estructura, que debe ser más representativa, más inclusiva", dijo al respecto.

"Es un apasionado. Por ser adversarios en una elección vamos a ser enemigos. Es como un juego. Hay maneras diferentes de hacer las cosas, pero la competición es sana", concluyó sobre el ex Puma.