Explosiva confesión de Maldini: "Soy el mayor perdedor de la historia"

El ex futbolista italiano Paolo Maldini se calificó este viernes como el "mayor perdedor de la historia" por haber caído en tres finales de la Liga de Campeones de Europa con la camiseta de Milán, de Italia, y la del campeonato mundial de Estados Unidos 1994.



"Yo soy el jugador más perdedor de la historia. Explico el razonamiento: Gané muchísimo, cinco Copas de Europa, pero perdí tres finales de 'Champions', una Supercopa europea, tres finales de Intercontinental, una final del Mundial, una del Europeo, una semifinal de un Mundial, y podría seguir", afirmó el ex capitán de Italia.



"Tuve la suerte de ganar mucho y vi estas finales perdidas como algo que forma parte del juego, acepté todo, honestamente", apuntó el ex defensor durante una charla de Instagram Live con su ex compañero de seleccionado Christian Vieri.





Maldini, de 51 años, debutó el 31 de marzo en 1984 y se retiró el 31 de mayo de 2009 en Milán, donde transitó toda su carrera y conquistó 26 títulos.



En su palmarés están cinco Copas de Europa (1989, 1990, 1994, 2003 y 2007), siete títulos ligueros (1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999 y 2004), cinco Supercopas UEFA (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), dos Copas Intercontinentales/Mundiales de clubes (1989, 1990, 2007) y una Copa Italia (2003).



Asimismo, el ex defensor central contó que no fue parte del seleccionado campeón mundial en Alemania 2006 por "respeto" al entrenador Giovanni Trapattoni, a quien le anunció su retiro meses antes de la convocatoria del campeón Marcello Lippi.



"Cuando Italia ganó la final en Berlín contra Francia, pensé 'ok, tengo mala suerte", dijo.



El italiano también luce el récord de partidos con el Milan (902) y el de la Serie A (647) junto al arquero Gianluigi Buffón.