Bomba: Dani Alves se postuló para jugar en un grande de la Superliga

Muchas estrellas del fútbol mundial han expresado el deseo de vestir la camiseta de Boca o al menos de pisar La Bombonera. Daniele de Rossi fue uno de los pudo cumplir su sueño, Edinson Cavani sigue siendo una posibilidad para el Xeneize, y hoy se le sumó una nueva figura que anhela ponerse la azul y oro: Dani Alves.

El brasileño participó de un vivo de Instagram con @andrescantorgol y, ante la pregunta de un posible retiro con la azul y oro, respondió: "No estaría mal". "Ustedes saben del cariño que yo tengo por Boca, y no es por lo que la gente dice o porque es grande; siempre me despertó algo diferente, hay algunas situaciones que te identifican", explicó.

Más atrás en el tiempo, en 2015, Dani había viajado a Argentina para jugar por Eliminatorias con Brasil. En la previa, pisó La Bombonera y dijo: "Señores y señoras, les presento a ustedes un templo del fútbol para los apasionados de esta profesión".

En la transmisión en vivo de esta tarde, y al hablar de “identificación", recordó su pase frustrado al Chelsea y el interés del Real Madrid: "Vinieron a buscarme y yo les dije que si me iba de Sevilla era para el Barcelona", cerró.