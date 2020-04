Un exjugador del Bayern recogió el guante y le contestó a Serna

Mauricio Serna, hace unos días, realizó declaraciones que generaron revuelo sobre la final Intercontinental del año 2001 que el Bayern le ganó a Boca con un gol de Samuel Kuffour en tiempo extra.

Y el Chicho no tuvo filtros y tiró una dura acusación. El colombiano realizó una publicación en Instagram en la que se lo observa en el sorteo junto a Oliver Kahn y al danés Kim Milton Nielsen, el juez de aquel partido. "¿La Casa de Papel? ¡No! Este fue el mayor robo del siglo 21”, escribió.

Quien contestó fue Claudio Pizarro, titular del conjunto bávaro en Tokio: "Fue un partido duro, ellos tenían un muy buen equipo pero si hubo cosas con el árbitro no me acuerdo la verdad". Y agregó: "¿Robo? ¿Qué robo? Le ganamos la copa bien. No robamos nada. Mucho cariño (para Serna)".

"No veía al grupo tan entusiasmado como lo estaba yo. Mis compañeros estaban relajados. Para los sudamericanos esa copa es lo máximo. En los últimos años se empezó a tomar más en serio”, manifestó en relación a ese partido. "Al final felizmente terminamos ganando, creo que teníamos un muy buen equipo también”, cerró el peruano.