Totti se deshace en elogios a Maradona

El ex futbolista Francesco Totti, máximo ídolo de la Roma y campeón mundial con Italia en Alemania 2006, expresó que "crearon el balón porque sabían que existiría (Diego) Maradona" y refirió que el astro argentino "entraba al campo y se divertía".



"El balón lo buscaba a él y no al revés", elogió Totti al actual DT de Gimnasia y Esgrima La Plata en diálogo con el actor Salvatore Esposito, protagonista del programa "Gomorra" y que reprodujo la agencia italiana de noticias ANSA.



Además el ex volante confesó: "Cuando jugaba y era capitán de la Roma nunca me recibieron bien, pero la última vez que fui al San Paolo me aplaudieron y quedé pasmado. Lo agradeceré siempre. Fue un gesto significativo".



"También me aplaudieron cuando volví como dirigente (de la Roma) y me dijeron que sólo fue así con dos personas, conmigo y con Maradona", relató.



Por otra parte Totti lamentó la mala relación entre las aficiones de Roma y Napoli y aseguró que siempre le gustó Nápoles y sus ciudadanos porque, explicó, "tienen el mismo carácter que los romanos".





En cuanto a la pandemia del coronavirus, que en Italia produjo 25.085 muertes y 54.543 personas recuperadas entre los 187.327 infectados, el ex futbolista señaló que "en este momento se debe pensar más en la salud que en el fútbol, por respeto a quien no está más".



"Es normal que sin fútbol y deporte no podamos aguantar, pero debemos posponer todo", afirmó Totti.



"Además porqué deberíamos volver a jugar sin 'tifosi' (simpatizantes), sin poder cambiarse con los compañeros de equipo. ¿Qué fútbol es ese?. Es inútil reiniciar por reiniciar", completó el ex capitán de Roma desde la red social Instagram.



"La salud viene antes que todo. Nos gustaría que haya deporte, pero en este momento debe ser aplazado", insistió Totti.